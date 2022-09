Torino, i no-vax imbrattano i muri delle sedi di Cgil e Uil. Le scritte choc: «Sindacati nazisti»

Scritte no-vax sui muri di alcune sedi dei sindacati: choc a Torino dove sono apparse alcune scritte come «Sindacati nazisti», «Diritti e libertà» e «Siamo ripassati per urlare i crimini dei nazi sindacati». Le scritte sono apparse alla sede della Cgil in via Pedrotti e in quella della Uil di via Bologna. Analoghe scritte sui muri dell'Agenzia delle Entrate in via Padova. Sotto le scritte, in spray rosso, c'è il logo della doppia V cerchiata, simbolo del gruppo V_V legato ai No Vax, che già in passato aveva compiuto azioni simili. Indaga la Digos della polizia di Torino.

Non è la prima volta che i No Vax prendono di mira le sedi sindacali di Torino e del Piemonte. Sui muri della sede della Cgil di via Pedrotti erano apparse scritte già il 28 giugno, fatte con la bomboletta spray di vernice rossa, firmate 'V_V': «Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine», «Sindacato nazista» e «Non è vandalismo è lotta per i diritti». Sempre a giugno ad Acqui Terme (Alessandria) erano state imbrattate le sedi di Cgil, Cisl e Uil con analoghe scritte No Vax.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 14:50

