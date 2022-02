Violento scontro a Torino. L'incidente alle prime luci di domenica 13 febbraio ha coinvolto tre auto tra via Stampini e via Veronese, nel quartiere Lucento. Cinque i feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118: due feriti sono stati accompagnati al Cto, altri due al San Giovanni Bosco e uno al Maria Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 12:13

