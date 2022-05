Torino, scontro fra auto e moto: morto centauro di 41 anni

Tragico incidente tra un'auto e una moto all'altezza dello svincolo di Stupinigi, nel Comune di Nichelino, Torino. I veicoli si sono scontrati in autostrada mentre viaggiavano in direzione nord verso Aosta. Il centauro, un moldavo di 41 anni residente a Nichelino, è morto sul colpo.

Al volante dell'auto c'era invece un 58enne italiano. In corso le indagini per ricostruire la dinamica, ma per ora sembra che lo scontro sia avvenuto nella corsia di accelerazione e che la moto sia stata sbalzata contro il cavalcavia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell'Ativa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 23:00

