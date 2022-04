Torino, schianto tra due auto: Panda ribaltata e un morto

Terribile incidente stradale sulla provinciale 23 a Levone comune a nord di Torino. Nello schianto tra due auto, una Fiat Panda e una Jeep Wrangler Rubicon, un uomo è morto sul colpo. La Panda su cui viaggiava, a seguito dello schianto, è finita fuori strada ribaltandosi su un fianco.

Nei campi vicino la sede stradale è stato soccorso l’automobilista al volante della Wrangler che è stato ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La strada è stata chiusa durante i rilievi del carabinieri della compagnia di Venaria che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 18:03

