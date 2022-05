Torino, scene da brivido per le strade: il set di Fast and Furios manda in tilt il traffico della città VIDEO

Ingorgo nel traffico e scene da film. A Torino ci sono riprese in corso, quelle per il sequel di Fast and Furious. Sul web impazza il video di un pullman tranciato a metà da una palla da demolizione. Ma niente paura, è solo finzione.

Torino, pullman tranciato a metà da una palla da demolizione: ma è Fast and Furious. La scena filmata da un residente dalla finestra di casa durante le riprese del film in Corso Fiume #ANSA https://t.co/cV0swdKKP7 pic.twitter.com/JQq5rggj7C — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 27, 2022

La scena è stata filmata da un residente che ha ripreso tutto dalla finestra di casa durante il set del film in Corso Fiume. Le strade bloccate hanno generato fiumi di macchine e traffico in continuo aumento.

