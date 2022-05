Torino, scende dall'auto e muore travolto sulla A4

Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato travolto sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Borgo d'Ale (Vercelli). Secondo le prime informazioni, la vittima è scesa dalla sua automobile per ragioni ancora da chiarire ed è stata colpita da un mezzo in quel momento in transito. Sul posto è intervenuto il 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, e la polizia stradale, che sta svolgendo accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 11:35

