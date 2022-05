Salone del Libro 2022 a Torino, taglio del nastro giovedì con Franceschini e Bianchi

Taglio del nastro con i ministri della Cultura Dario Franceschini e dell'Istruzione Patrizio Bianchi, giovedì 19 maggio, per l'edizione dei “Cuori selvaggi” del Salone del Libro di Torino 2022 a cui parteciperanno 893 editori di cui 542 con un proprio stand. Doppia apertura con la lectio magistralis 'I non-umani possono parlare?' di Amitav Ghosh sui temi ambientali e la crisi climatica, in collaborazione con Neri Pozza e con Maria Falcone che inaugura il Bookstock, lo spazio dedicato ai ragazzi ricordando il fratello Giovanni a trent'anni dalla strage di Capaci a cui ha dedicato il libro 'L'eredità di un giudicè (Mondadori), scritto con Lara Sirignano.

Super atteso nel primo giorno del Salone Jovanotti e le sue 'Poesie da spiaggià con l'editore Nicola Crocetti: si annuncia un evento sold-out. La partenza vede anche i festeggiamenti per i 60 anni di Marsilio con la presentazione del catalogo storico Marsilio 60, con Emanuela Bassetti e Luca De Michelis, Carlo Feltrinelli, Gian Arturo Ferrari, Mario Infelise e Ricardo Franco Levi. E per la prima volta in Italia l'Associazione Italiana Editori presenta una ricerca organica sul mercato dei fumetti, in collaborazione con il programma Eudicom finanziato dalla Commissione Europea attraverso Europa Creativa.

In cinque giorni, fino al 23 maggio, oltre 1900 gli eventi tra Salone Off (430) e Lingotto (1500) con una superficie di 110.000 metri quadri, la più ampia di sempre, con tra le novità la Casa della Pace, uno spazio dedicato al dialogo e all'informazione sulle iniziative di solidarietà sull'emergenza in Ucraina. Al Salone è annunciata la presenza di Oleksandr Afonin, presidente dell'Associazione dei Librai Ucraini, che partecipa a un incontro organizzato in collaborazione con Ali e Centro per il libro e la lettura e di Iryna Yezhela, caporedattrice della casa editrice Ranok di Karkhiv con 'Il custode del boscò pubblicato in Italia da Il Castoro in doppia lingua per favorire l'incontro tra i bambini italiani e ucraini.

Arriverà anche lo scrittore russo dissidente Mikhail Shishkin tra i cinque finalisti del Premio Strega Europeo. Gli altri sono insieme a Elin Cullhed, Sara Mesa, Megan Nolan e Amélie Nothomb. Debutta anche il Bosco degli Scrittori realizzato da Aboca Edizioni, un anfiteatro composto da oltre 1000 alberi, punto di riferimento per molte iniziative dedicate al racconto della natura e della sostenibilità tra cui tre reading speciali: il 20 maggio con Paolo Cognetti, che leggerà Mario Rigoni Stern e con Amitav Ghosh che proporrà pagine di 'Jungle Nama. Il Racconto Della Giunglà (Neri Pozza). E il 22 maggio Eshkol Nevo con Il frutteto (Neri Pozza). Sempre più internazionale, il Salone ospita al Lingotto molti big stranieri. Per la prima volta arriva in Italia il giapponese Toshikazu Kawaguchi, l'autore del bestseller mondiale 'Finché il caffè è caldò (Garzanti).

Attesa anche Annie Ernaux,che il 21 maggio riceverà il 'Premio Mondello Internazionalè dal giudice monocratico Lorenzo Tomasin e il 22 maggio parteciperà alla festa dei 10 anni de L'orma, il suo editore italiano. Don Wislow sarà invece in collegamento con 'Le città in fiammè (Harper Collins). E poi Joel Dicker con il nuovo 'Il caso Alaska Sanders' (La nave di Teseo), Joe R.Lansdale con 'Moon Lakè (Einaudi), Tahar Ben Jelloun con 'Il miele e l'amarezzà (La nave di Teseo), il norvegese Roy Jacobsen con 'Gli invisibilì (Iperborea), l'albanese Lea Ypi con 'Libera.Diventare grandi alla fine della storià (Feltrinelli) e Camilla Lackberg con il mentalista Henrik Fexeus e 'Il codice dell'illusionistà (Marsilio). E, dopo il trionfo di Tokyo, ecco al Salone Marcell Jacobs con 'Flash. La mia storià (Piemme), suo esordio narrativo. Folta la schiera degli autori italiani da Antonio Scurati a Roberto Saviano, Antonio Manzini, Gianrico Carofiglio, Erri De Luca e Andrea Marcolongo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 18:15

