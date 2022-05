Torino, si rovescia un carico di acqua ossigenata a Rivoli: interviene il nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco

Paura a Rivoli, alle porte di Torino. In un magazzino di una ditta del comune della bassa Valsusa, un grande carico di perossido di idrogeno, in pratica acqua ossigenata, si è rovesciato all’interno della struttura, che si trova in strada Decima, zona di grande traffico per la logistica nella prima cintura torinese.

Solo il pronto e decisivo intervento dei vigili del fuoco del nucleo Nbcr specializzato nel rischio Biologico Chimico e Radiologico, ha evitato il rischio chimico per la zona, riuscendo a mettere in sicurezza lo stabilimento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA