Torino, rissa al mercato: due donne si picchiano davanti ai figli e vanno in ospedale

Rissa al mercato. Due donne residenti a Cuorgnè, Torino, si sono scontrate animatamente tra le bancarelle del mercato in piazza d’Armi. Poco dopo le otto, le donne si sono incontrate davanti all'ingresso della piazza dove hanno iniziato a picchiarsi davanti ai loro figli e ai presenti.

Leggi anche > Torino, matrimoni con beffa: wedding planner a processo

E' stato vano il tentativo di alcuni ambulanti di dividerle. Per fermare le due donne, sono dovuti intervenire i carabinieri. Dopo la rissa, entrambe hanno riportato contusioni e graffi, per cui sono state medicate dal personale del 118 e trasportate in ospedale a Ivrea. Secondo quanto emerso finora, la lite sarebbe stata provocata da precedenti screzi di natura personale tra le due.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA