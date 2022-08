Torino, tir in fiamme sulla Tangenziale: morto autista

Incidente vicino a Torino, dove un tir si è ribaltato e ha preso fuoco sulla tangenziale sud, direzione nord Milano-Aosta, allo svincolo di Stupinigi, a Nichelino. A quanto si apprende, il mezzo avrebbe urtato il guardrail centrale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari dell'Ativa, che hanno chiuso in entrambi i sensi la strada. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza.

Si chiamava Florian Stanciut, romeno di 48 anni, il camionista morto carbonizzato nella cabina del tir che nella prima serata di ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente in tangenziale Sud, direzione Milano-Aosta, allo svincolo Stupinigi, a Nichelino (Torino). Il grosso mezzo, con cassone frigo carico di frutta e verdura, ha sbandato urtando il guardrail centrale, si è ribaltato e ha preso fuoco. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 12:02

