Torino, rifiuta di indossare la mascherina e prende a pugni un poliziotto

Rifiuta d'indossare la mascherina e colpisce con pugni al volto un poliziotto che tenta di convincerla. Per questo una 33enne italiana è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e per aver rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale in fase di controllo.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri in corso Rosselli dove agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione del personale Gtt (Gruppo torinese trasporti, ndr). Giunti sul posto, ai poliziotti viene indicata dall'autista di un bus una passeggera, in stato di ubriachezza, che rifiuta d'indossare a bordo la necessaria mascherina. La donna, alla vista degli agenti cerca di allontanarsi, tentando di salire su un altro autobus ma viene bloccata. A gran voce conferma la volontà di non indossare alcun dispositivo di protezione, cercando così di attirare l'attenzione dei passanti e colpisce i poliziotti intervenuti che la invitano a tranquillizzarsi prima con pugni e poi con calci.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 14:10

