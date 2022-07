Torino, rapina in farmacia con passamontagna e coltello: due arresti

Con il volto nascosto da un passamontagna, armato di coltello da cucina di grosse dimensioni, è in una farmacia della periferia sud di Torino e con minacce, si è fatto consegnare il denaro in cassa, mentre un complice lo attendeva all'esterno, alla guida di un'auto. I due, entrambi italiani sono, però, stati sorpresi da agenti di polizia che li hanno bloccati subito dopo aver commesso il fatto. Le indagini proseguono per verificare se i due, che ora dovranno rispondere di rapina aggravata, siano gli stessi autori di altre rapine commesse ai danni di altre farmacie della zona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 15:50

