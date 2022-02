Torino, quarto incendio allo Sport Club di Venaria. Il sindaco: «Atti chirurgici per danneggiare il campo»

Ancora fiamme per Sport Club di Venaria, Torino. Preso di mira dai piromani, il centro sportivo del quartiere di Altessano è stato colpito da un incendio doloso per la quarta volta in un anno. «Si tratta di atti quasi chirurgici nel voler danneggiare l'area limitrofa al campo» si legge in una nota del sindaco Fabio Giulivi, pubblicata su Facebook. «Per Venaria si tratta di un danno economico e di immagine notevole» aggiunge il primo cittadino.

Stavolta il fuoco ha incenerito una dozzina di spogliatoi, tutto l’impianto fotovoltaico e una porzione di uno dei campi da calcetto. E, come gli altri raid avvenuti nel centro sportivo di via Di Vittorio, tutto è successo di domenica e sempre intorno a mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 20:52

