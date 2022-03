Torino, i prezzi di benzina, diesel e gpl: ecco i distributori dove costa meno

I prezzi più convenienti, nonostante il caro carburante. Ecco quali sono, a Torino, i distributori più economici per benzina, diesel e Gpl. Ecco una lista, secondo gli aggiornamenti degli utenti della popolare app PrezziBenzina.

Torino, i distributori di benzina più economici

Per quanto riguarda la benzina, il prezzo più economico (1,999 euro al litro) è offerto dalla Tamoil PienOK di corso Unione Sovietica 654 e la Dis-Car di piazza Caio Mario 433. Particolarmente convenienti anche la Q8 Easy di via Sandro Botticelli 179 (2,069 per il self), la Q8 Easy di Lungo Stura Lazio 150/A (2,075 per il self), la Q8 Easy di Strada di Settimo 401 (2,075 euro al litro per il self), la IP di corso Orbassano 414 (2,079 euro al litro per il self), la IP di corso Casale 412/A (2,089 euro al litro) e la Eni di piazzale San Gabriele di Gorizia 202 (2,089 euro al litro).

Torino, i distributori diesel più economici

Per il diesel, la Tamoil PienOK di corso Unione Sovietica 654 offre il self a 1,989 euro al litro. La Q8 Easy di corso Principe Oddone 52/A offre il self a 2,04 euro al litro, mentre c'è un prezzo di 2,059 euro al litro alla Eni di corso Orbassano 150, alla Q8 Easy di via Sandro Botticelli 179, all'Eni di corso Francia 401, alla Q8 Easy di via Sansovino 153, alla Eni di via Onorato Vigliani 176/A e alla Eni di Strada del Drosso 101/A.

Torino, i distributori Gpl più economici

I prezzi più convenienti per il Gpl si registrano fuori Torino. La IP di via Debouché 50, a Nichelino, offre il prezzo più competitivo (0,864 euro al litro). Poco più su il prezzo di Gioda a corso Garibaldi 153, a Venaria (0,868 euro al litro). La IP di corso Torino, a Grugliasco, offre il Gpl a 0,879 euro al litro. In città, i prezzi più convenienti sono quelli di Beyfin a corso Casale 327 (0,91 euro al litro), della Esso a corso Vercelli 293 (0,919 euro al litro) e dell'Eni a Strada del Drosso 101/A (0,919 euro al litro).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 18:11

