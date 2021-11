Covid in Piemonte, il bollettino: 860 nuovi casi. Nessun decesso ma i contagi corrono

Covid in Piemone, il bollettino di oggi venerdì 26 novembre. Continua a crescere il numero dei contagi Covid in Piemonte: l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 860 nuovi casi positivi, pari all'1,5% dei 55.767 tamponi diagnostici processati, dei quali 47.900 antigenici. La quota di positivi asintomatici è del 55,7%.

In calo, invece, i ricoverati: -2 in terapia intensiva (in totale ora 29), - 3 negli altri reparti (329). Nessun decesso, i guariti -372, le persone in isolamento domiciliare 8.737. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi positivi sono stati finora 400.463, le vittime 11.879, i guariti 379.489

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 17:19

