Torino, perseguita l'ex fidanzata 83enne: uomo a processo per stalking per la quinta volta

Un pensionato 71enne di Torino è finito a processo per stalking per la quinta volta perché continua a perseguitare l’ex fidanzata di 83 anni. Su di lui pesano quattro condanne e 18 mesi di reclusione scontati, ma continua a rendere la vita della donna un inferno. La perseguita da quando la signora ha deciso di troncare.

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2013 sulla pista da ballo di un locale alla periferia della città. L'uomo ha lasciato la moglie per poter stare con la donna e quando la storia è finita non si è rassegnato e ha cominciato a stalkerarla. Prima telefonate continue, poi appostamenti sotto casa, citofonate nel cuore della notte e minacce.

A nulla sono valse le denunce alle forze dell'ordine e le misure restrittive nei confronti dell'uomo. Il 71enne ha sempre violato il divieto di avvicinamento. La donna ha anche cambiato il numero di telefono più volte, ma è sempre stata rintracciata e minacciata. «Sei stata solo mia, e non sarai mai di un altro. Piuttosto ti ammazzo», le diceva.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 13:30

