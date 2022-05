Torino, ordina acqua e gli versano detersivo per lavastoviglie: 32enne finisce in ospedale

Ha chiesto un bicchiere d’acqua al bar, ma nel drink c’era il detersivo. Un 32enne di Nichelino, alle porte di Torino, è finito al pronto soccorso sabato sera per aver bevuto detersivo per lavastoviglie. L’incidente è accaduto in un locale in via Cuneo. Secondo quanto ricostruito l’uomo seduto al bancone ha ricevuto un bicchiere d’acqua versato da una bottiglia di plastica che però era stata riempita con il detersivo.

Leggi anche > Eurovision 2022: cantanti, conduttori, orari e tv. Tutto quello che c'è da sapere

Il cliente ha avvertito al primo sorso che c’era qualcosa di strano e sentendo un bruciore allo stomaco, riporta la Stampa, ha chiesto aiuto. Le bariste compreso il clamoroso sbaglio hanno allertato i soccorsi: l’uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Croce di Moncalieri dove gli è stata fatta una lavanda gastrica. I carabinieri hanno sequestrato la bottiglia con il detersivo e denunciato la titolare del bar e una dipendente, di 29 e 27 anni, con l'accusa di lesioni colpose.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA