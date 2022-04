Torino, non si ferma al controllo dei carabinieri: bloccato dopo un lungo inseguimento

Due persone al volante positive all'alcoltest sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Moncalieri che hanno eseguito, in collaborazione con i colleghi del Primo Reggimento Piemonte, controlli a tappeto in piazza Bengasi per tutta la giornata di ieri, domenica 10 aprile 2022.

Uno di questi, riferisce Torino Today, non si è fermato a un posto di controllo ed è stato inseguito a lungo da una pattuglia fino a Vinovo, dove risiede il 26enne scappato davanti all'alt. Il giovane, che guidava una Fiat 500X, è stato sottoposto all'alcoltest da cui è emerso un livello di 2,13 grammi per litro (oltre quattro volte la soglia consentita) nel primo controllo, sceso poi a 1,95 nel secondo. Per lui patente ritirata e auto sequestrata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA