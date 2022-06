Torino, morto ciclista travolto da una volante della polizia

Grave incidente stradale in serata a Torino all'altezza del sottopasso di corso Regina Margherita. Nello scontro tra una volante della Polizia e una bici, il ciclista è rovinato a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo dei sanitari.

L'uomo è deceduto sul posto. A quanto si apprende, la vittima al momento non è stata identificata in quanto non aveva con sé documenti. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 22:06

