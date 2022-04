Torino, morto a 91 anni Lorenzo Mondo: giornalista e scrittore, fu vicedirettore de La Stampa

Torino in lutto per Lorenzo Mondo. Il giornalista e scrittore, per lungo tempo vicedirettore de La Stampa, aveva 91 anni ed era ricoverato all'ospedale Molinette dalla fine di marzo.

Vicedirettore del quotidiano La Stampa, di cui è stato anche responsabile delle pagine culturali e di Tuttolibri, l'inserto dedicato alla lettura che ha portato a diventare il più importante supplemento culturale, Lorenzo Mondo ha scritto saggi e romanzi. Grande studioso di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, di cui scoprì l'inedito Taccuino 1942-43 e di cui ha curato con Italo Calvino la prima edizione dell'epistolario Lettere 1924-1950 (Einaudi, 1966), ha vinto nel 2006 il Premio Grinzane Cavour Cesare Pavese per la saggistica con Quell'antico ragazzo: vita di Cesare Pavese.

