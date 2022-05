Monoplano precipita nel Novarese: il pilota è grave, illeso il passeggero

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Novara un uomo, sulla cinquantina d'anni, rimasto ferito dopo esser precipitato con un monoplano biposto Savannah a Vespolate, in provincia di Novara.

Il velivolo era in fase di atterraggio nel vicino campo volo Ulm. Ma, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Novara, il monoplano è precipitato in un campo in località Bosco Nitti, a un paio di chilometri dalla pista di atterraggio.



Illeso l'altro passeggero che era con lui a bordo. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 16:23

