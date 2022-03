Malore al volante dell'auto: uomo di 42 anni esce di strada e muore a Torino

Un uomo è morto al volante nella mattinata di venerdì 11 marzo a Torino in via Monginevro angolo via De Sanctis. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo di 42 anni ha avuto un malore e per questo è uscito di strada. Gli investigatori della polizia municipale escludono che l'incidente possa essere la causa della morte.

Nonostante l'uomo abbia sbandato e sia uscito fuori strada, nessuna persona o mezzo è stato coinvolto nella drammatica fatalità. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sono stati gli altri automobilisti a dare l'allarme.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 15:22

