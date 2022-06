Torino, lancia un uovo contro un'auto in corsa: scoppia una rissa. Accoltellato ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per tentato omicidio ad Avigliana, vicino a Torino. Tutto nasce da un uovo lanciato dal ragazzo contro un'auto in corsa. La macchina si ferma, scendono padre e figlio per lamentarsi, nasce un violento litigio e il 19enne lanciatore dell'uovo accoltella il figlio. L'episodio è avvenuto qualche sera fa e si è concluso col trasporto all'ospedale Molinette della vittima, un ragazzo italiano di 15 anni residente a Sant'Ambrogio di Torino.

Sull'episodio indagano i carabinieri. L'allarme è stato il padre del ragazzino ferito, un allevatore di 37 anni di Buttigliera Alta, che era alla guida dell'auto - una Mercedes Classe B bersagliata dal lancio dell'uovo. Dai primi accertamenti sembra la scelta dell'auto per il lancio dell'uovo è stato del tutto casuale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 11:50

