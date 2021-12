Torino, la qualità dell'aria peggiora: blocco del traffico anche domani e dopodomani

A Torino la qualità dell'aria non migliora. Per questo motivo, è stato prorogato fino a venerdì compreso il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti.

A Torino l'allerta inquinamento è rossa, nell'hinterland arancione: lo ha reso noto l'Arpa dopo l'ultimo monitoraggio della qualità dell'aria. A Torino e nei 32 comuni dell'area metropolitana resta dunque confermato per domani e venerdì il blocco dei veicoli diesel fino alla categoria Euro 5 compresa, inclusi quelli dotati di dispositivo Move In.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 16:19

