Torino, interrotto un rave nel parco del Meisino: oltre 600 persone erano sul posto

Centinaia di persone provenienti da tutta Italia radunate all’ex galoppatoio del parco del Meisino, a Torino, per un rave party. La festa, però, non è proseguita perchè sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La polizia ha iniziato a indagare quando sui social network è stata pubblicata una locandina che annunciava il rave in un’area non meglio precisata del Nord Italia.

Il luogo del rave è stato scoperto grazie al parco del Meisino e alla collaborazione con i carabinieri, oltre alle segnalazioni di altre forze dell’ordine. Il compartimento di polizia ferroviaria, per esempio, ha segnalato la presenza di circa 150 persone giunte alle stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa. Un altro centinaio di persone sono state segnalate in avvicinamento a piedi verso l’ex galoppatoio.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato circa 350 persone che stavano per dare vita al rave. La festa è stata interrotta sul nascere impedendo l’arrivo di altre 250 persone all’ex galoppatoio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 21:23

