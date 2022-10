Torino, tragedia piazza San Carlo: slitta il processo all'ex sindaca Appendino

E' saltato il processo d'appello per la tragedia di piazza San Carlo, a Torino, che fra gli imputati annovera l'ex sindaca Chiara Appendino, oggi parlamentare M5s. I giudici, accogliendo una richiesta del procuratore generale Carlo Maria Pellicano e delle parti civili, che con questa iniziativa hanno evitato successive questioni di nullità per ragioni di carattere tecnico, hanno pronunciato una sentenza di trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello per competenza funzionale.

I nuovi giudici dovranno fissare una data

I nuovi giudici dovranno ora fissare la data del nuovo processo di secondo grado. In primo grado Appendino era stata condannata a 18 mesi di reclusione.

La tragedia del giugno 2017: cosa è successo

Il processo si riferisce ai fatti del 3 giugno 2017, quando si scatenò il panico tra la folla che stava assistendo alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, causando il ferimento di oltre 1.600 persone e la morte di due donne: Erika Pioletti, deceduta in ospedale dopo una decina di giorni, e Marisa Amato, rimasta tetraplegica e deceduta nel 2019.

