Torino, incendio in casa: ragazzo intrappolato salvato dai vigili del fuoco

Incendio in un appartamento nel centro di Torino. È successo questa mattina e un ragazzo, rimasto intrappolato tra le fiamme e il fumo, è stato salvato dai vigili del fuoco.

L'intervento è avvenuto in un condominio di via Maria Vittoria. Le fiamme e il fumo avevano bloccato il giovane, che non riusciva a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti, salvandolo dalle fiamme e soccorrendolo. Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del personale del 118 ma è in buone condizioni.

Soccorso dai #vigilidelfuoco un ragazzo rimasto bloccato per il fumo dell’#incendio che stava interessando la sua abitazione a #Torino. Intervento stamattina in via Maria Vittoria, zona centro del capoluogo piemontese #30giugno pic.twitter.com/oWoPKVj6n2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 18:26

