Torino, incendio in una casa a Rivalta: donna muore per asfissia

Un incendio in casa, probabilmente partito dal camino, ha ucciso un'anziana donna a Rivalta, vicino a Torino. Le fiamme si sono estese rapidamente alle tende e all'arredamento dell'abitazione. L'anziana signora, una vedova 97enne, che viveva con la figlia e il genero, era sola in casa in quel momento. I vigili del fuoco e i sanitari del 118, intervenuti sul posto con i carabinieri, hanno tentato di salvarla, ma è stato tutto inutile.

Le fiamme si sono svilppate nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Orbassano, i Vigili del Fuoco di Grugliasco e il medico legale per constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 20:15

