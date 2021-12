Torino, maxi-incendio devasta un capannone: a fuoco enormi quantità di materiale plastico

Un capannone in via Manfredi Muzio a Leini, nel torinese, è andato in fiamme questa notte: un maxi-incendio su cui sono a lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, e che ha interessato un'area di circa 13mila metri quadrati. All'interno del capannone sono presenti una ditta di lavorazione plastica e un'altra per il rimessaggio dei caravan. All'esterno del fabbricato, in parte collassato, sono bruciate enormi quantità di materiale plastico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 09:06

