Torino, guidava senza patente da oltre vent'anni: la scoperta avvenuta per puro caso

Guidava nonostante la patente fosse sospesa da oltre vent'anni. Così per una signora di Moncalieri, Torino, inizieranno le procedure per la revoca. La scoperta è avvenuta dopo che la donna è stata coinvolta in un incidente. La sorpresa è stata grande perché non era stato fatto nulla per riavere la licenza.

La vicenda è stata scoperta dalla polizia locale di Moncalieri a fine gennaio 2022, dopo un incidente in cui la donna è rimasta coinvolta. La patente della donna, che era anche intestataria di diversi veicoli, è stata sospesa nel 2001 perché si era messa al volante di un'auto in stato di ebbrezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 11:49

