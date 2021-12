Torino, gru crolla su un palazzo di sei piani: morti due operai, quattro feriti

Orrore a Torino dove una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani, in via Genova: alcuni operai che stavano lavorando nel cantiere sono stati travolti. Due degli operai impegnati in lavori di ristrutturazione sono morti, secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine. Quattro i feriti, uno in gravi condizioni trasportato all'ospedale Cto.

