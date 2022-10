Un giovane detenuto di origine africana si è suicidato intorno alle 8 di questa mattina impiccandosi nella cella del padiglione B, nella sezione «nuovi giunti» del carcere 'Lorusso e Cutugnò di Torino.

Era stato arrestato mercoledì per un furto ed era in attesa dell'udienza di convalida. Gli agenti hanno provato a rianimarlo ma non c'e stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 15:12

