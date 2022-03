Torino, fingeva di essere investito per truffare automobilisti

Fingeva di essere stato investito per truffare la gente. E' quanto faceva il mago delle truffe del pedone investito. 57 anni, nato e cresciuto a Torino, il ladro ha messo a segno 12 colpi, tra il marzo e l’ottobre del 2018 ha messo a segno 12 colpi, ai danni di altrettanti malcapitati anziani.

Colpendo per primo la carrozzerie delle vetture guidate dalle sue prossime vittime, fingeva di essere investito. E di fronte a chi diceva di non averlo nemmeno sfiorato, mostrava i pantaloni preventivamente strappati dai quali si intravedeva una finta ferita sanguinante. I bottini ricavati sono stati dai 40 ai 90 euro. Ma non solo, nel capo di imputazione per truffa figurano anche casi in cui si è accontentato di 20 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 22:41

