Torino, estorsione e usura con tassi di interesse al 120%: arrestato consulente del lavoro

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato un consulente del lavoro di Moncalieri (Torino) per le ipotesi di reato di usura ed estorsione. L'uomo si trova ai domiciliari. Le indagini sono iniziate nel luglio 2021, grazie alle dichiarazioni rese da un titolare di un bar e tabacchi che ha denunciato di essere vittima di usura, con tassi d’interesse fino al 120% annuo. Il tabaccaio, in difficoltà economiche, sarebbe stato indirizzato a rivolgersi al professionista, di cui lo stesso era già cliente, da un proprio dipendente, anch’egli indagato per usura, che si sarebbe anche occupato di fare da tramite per la riscossione e la consegna del denaro.Le investigazioni sono state svolte del Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino mediante l’analisi dei flussi finanziari, dei tabulati telefonici e perquisizioni, che hanno consentito di sequestrare al professionista oltre 20.000 euro in contanti occultati nel fondo di un armadio e 2 orologi “Rolex”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 12:47

