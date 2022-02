Torino, esce per una passeggiata e non torna più: in corso le ricerche di una 83enne

È uscito di casa per una passeggiata dopo pranzo in una zona boschiva e non è più tornato. Ma non è più tornata e non si hanno sue notizie da ieri. Si tratta di una 83enne, residente in borgata Selvaggio a Perosa Argentina, Torino. Alle 20 di ieri sera è partita la ricerca dell'anziana donna.

Leggi anche > Torino, clochard ucciso: i carabinieri danno la caccia al sospettato

Come riporta la Stampa, le operazioni ved hanno coinvolto vigili del fuoco, aib e carabinieri, si sono fermate alle 2 di notte e stamane sono ripartite all'alba.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA