Torino, Draghi a Palazzo Civico per la firma del Patto della Città

È arrivato alle 15 in punto il presidente del consiglio Mario Draghi al Palazzo Civico di Torino per la firma del “Patto della Citta” che aiuterà il Comune a ripianare il debito e allo stesso tempo ad investire sulle assunzioni a altre misure necessarie per la macchina amministrativa.

Il premier è stato accolto dal presidente del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto. Nel frattempo, fuori dal perimetro transennato di piazza Palazzo di Città si è svolta la protesta di un gruppo di no Green Pass.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 15:58

