Torino, allontanati i senzatetto da sotto i portici del Duomo

I senzatetto non sosteranno più di fronte al Duomo. La decisione è stata annunciata da Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare che, «nel rispetto della dignità delle persone», ha comunicato lo spostamento delle 17 persone che sostavano sotto i portici del “Palazzaccio”, nel centro per l'emergenza freddo di via Traves. «Le condizioni igieniche e sanitarie imponevano di intervenire - aggiunge l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero - Proseguiremo con questa attività anche in altre zone, sempre con l'obiettivo di avviare un percorso diverso che possa favorire una presa in carico complessiva».

«Non si tratta di scegliere fra dignità e decoro, ma di costruire politiche attorno al valore della persona». A breve verrà sottoscritto un protocollo per l'assistenza delle persone senza dimora nell'area metropolitana. La Città sta anche lavorando, con le Circoscrizioni, per individuare ulteriori spazi per l'accoglienza di piccoli numeri di persone e una nuova struttura a bassa soglia che possa in futuro sostituire quella di via Traves.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 20:17

