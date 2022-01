Torino choc, donna incinta al nono mese si uccide lanciandosi dal nono piano. Aveva 37 anni

Stava per diventare mamma e giovedì, il 27 gennaio, avrebbe compiuto 37 anni. Ma il giorno prima ha deciso di togliersi la vita, lanciandosi dal nono piano con suo figlio in grembo. Una vicenda terribile, sulla quale gli investigatori stanno provando a fare luce. La storia arriva da Torino. La donna viveva in un palazzo al nono piano, in piazza Adriano. Stando alle ricostruzioni, prima di compiere l'insano gesto stava parlando con una collega (era una commercialista), che a un certo punto della conversazione non l'ha più sentita parlare.

Torino, donna incinta suicida

Quando sono intervenuti i sanitari non c'era più niente da fare. In casa è stata ritrovata una lunga lettera, con molte indicazioni lavorative per i colleghi. Niente che desse una spiegazione al folle gesto. Secondo gli inquirenti potrà comunque essere preziosa per arrivare alla verità. Secondo la ricostruzione degli investigatori, che stanno interrogando chi la conosceva, era molto stanca e lavorava troppo, nonostante la nascita imminente del figlio. Aveva un compagno, il padre del bambino e una famiglia che le voleva bene. Il sospetto è che la donna si sia sentita in qualche modo soverchiata dagli impegni, quelli lavorativi e quelli futuri, familiari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 12:12

