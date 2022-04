Torino, donna incinta operata da sveglia dopo un' infezione. Salvo il feto. «Pensavo di non farcela»

«Pensavo di non farcela e invece mi hanno salvato la vita. A me e al mio bambino...». Sorride all'ospedale Mauriziano di Torino, Daniela Brizzi, la 39enne operata da sveglia, perché alla 17esima settimana di gravidanza, per un grave empiema pleurico, una infezione che se non curata si estende a tutto l'organismo. Ancora qualche giorno di ricovero, poi potrà tornare a casa. «Me la sono vista davvero brutta - aggiunge la donna - ma adesso va benissimo: i medici ci hanno cambiato la vita».

«Per le condizioni generali della paziente abbiamo deciso subito per l'intervento chirurgico», spiega Paolo Righini, vicedirettore della Pneumologia dell'ospedale Mauriziano, che ha subito contattato la Chirurgia Toracica delle Molinette, strutture legate da anni da una proficua collaborazione. «Per il bambino, ma anche per lei, una paziente così non si poteva assolutamente addormentare. La signora lo ha accettato ed è stata molto collaborativa: partecipava persino alle nostre battute», aggiunge il chirurgo toracico Paraskevas Lyberis, che ha eseguito l'intervento.

L'intervento

Colpita da una gravissima infezione polmonare e del torace, la donna incinta alla 17esima settimana è stata operata da sveglia per evitare rischi alla gravidanza. È stato così possibile trattare per via mini-invasiva la grave infezione, potenzialmente letale, evitando l'anestesia generale per il rischio di gravi conseguenze sul feto o di aborto. Ricoverata al Mauriziano di Torino, l'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette della Città della Salute. Madre e feto sono salvi.

