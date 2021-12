Torino, crollo della gru: ripreso lo sgombero di via Genova

Sono proseguiti anche oggi, domenica 26 dicembre, a Torino i lavori dei Vigili del Fuoco per liberare la strada dalle macerie dovute al crollo della gru che ha ucciso tre operai lo scorso 18 dicembre. Attualmente è terminata la rimozione dei bracci blu, mentre nel pomeriggio è cominciato il lavoro con l'autogrù gialla. «Il nostro obiettivo - spiega l'ingegnere Federico Passeri, vicedirettore del comando dei Vigili del fuoco - è far sì che la via torni a disposizione della cittadinanza visto il traffico della zona. Ce la stiamo mettendo tutta».

Il taglio dei pezzi deve essere eseguito con la consulenza di tutti i soggetti interessati dall’inchiesta giudiziaria perché in seguito sarà necessario sottoporre il materiale alle analisi per risalire alle cause e alle eventuali responsabilità dell’incidente. «Questa sera», osserva Passeri, «capiremo se avremo bisogno di altre giornate o meno. Dare una previsione sarebbe un po’ azzardato, ma l’obiettivo è riconsegnare la strada alla città il prima possibile. Ce la stiamo mettendo tutta».

