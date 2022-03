Torino, crolla una rampa di scale: un 13enne ferito e quattro famiglie evacuate

Tragedia sfiorata a Torino, dove un 13enne è rimasto ferito in seguito al crollo di una rampa di scale di un edificio in via Domodossola.

L'incidente è avvenuto questa mattina. L'adolescente, che stava uscendo di casa per andare a scuola, fortunatamente è rimasto ferito in maniera non grave. Quattro le famiglie evacuate, che i vigili del fuoco hanno fatto uscire dalle finestre dello stabile. Sul posto anche la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 12:07

