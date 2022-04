Covid in Piemonte, il bollettino di venerdì 8 aprile 2022: 3.252 nuovi positivi e 9 morti

Covid in Piemonte, il bollettino di venerdì 8 aprile 2022. Sono 3.252, di cui 2.891 con test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 31.850, di cui 29.018 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,2%. I ricoveri ordinari sono 651 (+19 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 22 (-3 rispetto a ieri). I decessi di persone con diagnosi di Covid sono 9.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 18:27

