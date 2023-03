Corteo anarchici a Torino, è allerta massima: «In piazza per Cospito militanti da mezza Europa»

Massima allerta a Torino. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 marzo, la galassia antagonista torna in piazza per un corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico che per protesta al 41 bis è in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. Una manifestazione proclamata già da lunedì 27 febbraio con un volantino tradotto in varie lingue per invogliare militanti di altri Paesi a prenderne parte.

Allerta sicurezza

Da due giorni sono tanti gli attivisti provenienti da tutto il nord Italia e dall'estero. Proprio per questo motivo è scattata l'allerta sicurezza con gli investigatori che hanno già identificato alcuni anarchici spagnoli, assieme ad altri gruppi provenienti da Parma, Bologna, Milano, Trento e Taranto. Ma non mancano anche partecipanti da Francia e Germania. Una trentina di persone che sono state identificate durante i controlli prima della manifestazione, con alcuni di questi che sono stati portati in Questura.

Lo striscione

Nella mattinata di oggi, sabato 4 marzo, uno striscione contro il 41 bis e il Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) è comparso a Torino, nel centro storico, in un punto di via Pietro Micca dove è previsto il passaggio di un corteo dei Fridays for future in corso in mattinata. Lo striscione annuncia la manifestazione nazionale in solidarietà ad Alfredo Cospito.

Rafforzate misure di sicurezza

In vista del corteo, tutte le misure di sicurezza sono state rafforzate, così come la sorveglianza degli obiettivi sensibili, a cominciare dal Palazzo di giustizia e i controlli ai punti di ingresso della città. Per il momento non si conoscono le intenzioni dei manifestanti. Il dato certo è che i manifestanti si sono ritrovati alle 16:30 in piazza Solferino, dove si sono concentrate più di mille persone. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine con centinaia di agenti di polizia, carabinieri e Guardia di finanza impegnati che impediranno al corteo di raggiungere piazza Castello con blocchi all’imbocco delle strade e notevoli ripercussioni sul traffico.

