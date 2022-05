Torino, in corsia d'emergenza per evitare il traffico: ritirate 10 patenti

Corsia d'emergenza della tangenziale per evitare code. E' quanto hanno fatto alcuni automobilisti che, questa mattina, per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico della tangenziale di Torino nelle ore di punta, avevano pensato di spostarsi sulla corsia d’emergenza. Ma lì, ad effettuare controlli, c'erano alcune pattuglie della polizia stradale: sono così scattate multe e ritiri di patente.

In totale, sono state ritirate ben dieci patenti di guida per circolazione irregolare, sia in direzione sud che in direzione nord. La maggior parte all’uscita di corso Orbassano, verso Torino, nel territorio di Beinasco. La sanzione prevede due mesi di sospensione della patente di guida e 430 euro di sanzione amministrativa. Alcuni degli automobilisti multati hanno anche tentato di giustificarsi con gli agenti, ma il risultato è che hanno evidentemente perso ancora più tempo per il verbale.

