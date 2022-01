Colpito da un albero, muore un pensionato ad Alice Castello

Incidente mortale nel primo pomeriggio ad Alice Castello, nel Vercellese. Un uomo di 72 anni è stato schiacciato da un albero e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 sul posto, la vittima è deceduta per le gravi ferite riportate.

Pochissime, al momento, le informazioni sulla dinamica dell'incidente: soccorso dal personale del 118, l'uomo è purtroppo spirato nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime e, purtroppo, per lui non c'è stato niente da fare. Conosciuto in paese, l'uomo, che era considerato un boscaiolo esperto, lascia la moglie, quattro figli e i nipotini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 17:30

