Torino choc, donna ferita alle gambe a colpi di pistola: fermato l'ex compagno

Una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco alla gambe questa mattina, venerdì 1 aprile, a Torino. Al momento non si conoscono le condizioni della donna. La tragedia è avvenuta in via Domodossola. Dai primi accertamenti, pare che a esplodere i colpi sia stato l'ex compagno.

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato l’ex compagno che sarebbe già stato fermato. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna, che sarebbe stata ferita alle gambe, è stata trasportata in ospedale. Sul luogo dell’accaduto gli agenti della Squadra Mobile torinese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 14:45

