Torino choc, calciatore minorenne colpito da un dirigente con una testata

Follia in provincia di Torino, dove un calciatore minorenne è stato colpito con una testata dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria. È accaduto ieri mattina a Borgaro Torinese, durante i play-out tra la squadra locale e il Venaria Reale (categoria Under 17 regionali).

La partita era terminata 2-1 per i padroni di casa, ma poi c'è stato l'episodio increscioso: il dirigente del Borgaro, subito dopo il triplice fischio finale, ha perso il controllo ed ha aggredito un calciatore del Venaria. All'origine dell'aggressione ci sarebbe qualche parola di troppo volata negli spogliatoi, ma comunque il comportamento del dirigente, un adulto, nei confronti di un atleta minorenne non può essere in alcun modo giustificato. È quello che ha pensato lo stesso presidente del Borgaro, Pier Giorgio Perona, che ha chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto e poi si è presentato nello spogliatoio del Venaria per chiedere scusa. Il presidente ha anche spiegato di essere a disposizione per testimoniare a favore di chiunque volesse presentare una denuncia sull'accaduto.

Inoltre, il Borgaro ha deciso di allontanare il dirigente accompagnatore e non si esclude che l'uomo possa essere denunciato, a tutela dell'immagine della società che, come spiega il Corriere della Sera, da sempre è in prima linea contro violenze e discriminazioni. Senza contare le possibili ripercussioni in arrivo dalla giustizia sportiva: se il dirigente dovesse vedersi inflitta una squalifica di oltre 12 mesi, per tutte le squadre giovanili del Borgaro scatterebbe in automatico l'esclusione dai campionati regionali. E lo sforzo fatto nei playout per evitare di retrocedere nei campionati provinciali si rivelerebbe vano.

