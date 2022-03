Torino, chiusi e sanzionati due locali della movida: irregolarità anti covid

Locali della movida torinese a rischio durante un'attività di controllo della polizia nell’area di piazza Santa Giulia, San Salvario, piazza Vittorio Veneto e Borgo Dora. Chiusi e sanzionati due locali a Torino. Nel corso dell’attività, svolta nella notte fra sabato 5 e domenica 6 marzo, sono stati controllati altri 6 esercizi dove non sono state rilevate irregolarità.

Nel locale di via Belfiore gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità anticovid, come la presenza di 50 persone all’interno nonostante la capienza indicata fosse la metà e la mancanza di dispositivi di protezione individuale per alcuni avventori. Per il bar in via Berthollet si tratta della quarta chiusura provvisoria da inizio anno. La prima risale a sabato 8 gennaio, altre due a sabato 29 gennaio e sabato 26 febbraio e l’ultima ieri.

