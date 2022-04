Torino, cede una tettoia: 53enne precipita. È grave in ospedale

Dramma nel Torinese. A Cavagnolo un uomo di 53 anni è caduto dall'altezza di tre metri nel giardino della sua casa. Secondo i primi accertamenti, era salito sulla tettoia per fare qualche lavoro di manutenzione ma questa avrebbe ceduto e l'uomo è precipitato.

Il 53enne è stato trasportato con urgenza in elicottero all'ospedale Cto di Torino dove è ricoverato in condizioni gravi anche se non è in pericolo di vita. Gli accertamenti sull'incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica, sono stati fatti dai carabinieri di Casalborgone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 11:38

