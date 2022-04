Torino, furgone si ribalta sull'autostrada: giovane calciatore muore sul colpo

Un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nei pressi di Asti è costato la vita a Yassine Mahboub, 25 anni, molto conosciuto nel mondo del calcio astigiano per essere uno dei giocatori della Spartak San Damiano dopo una precedente esperienza alla Pro Villafranca. Il furgone guidato dal 25enne di origine marocchina è uscito di strada ribaltandosi tra il casello di Asti Ovest e la barriera di Villanova, in direzione Torino.

Mahboub è morto sul colpo. «Il sabato più nero della nostra storia, la notizia che non avremmo mai voluto ricevere», ha scritto sul proprio sito la Pro Villafranca. La società spiega che Yassine, detto Yasso, «era uno dei nostri ragazzi, giunto al Villa Park bambino e diventato progressivamente un giovane uomo. Aveva iniziato a giocare a 10 anni nella Pro Villafranca facendo tutta la trafila sino alla prima squadra e collezionando tantissime presenze e gol. Quest'anno si era trasferito in prestito allo Spartak San Damiano».

Il club lo ricorda come un «giocatore talentuoso, ragazzo serio ed educato, di poche parole ma con uno sguardo che sapeva comunicare. Oggi per tutti noi la luce si è spenta, per la scomparsa di un figlio sportivo». Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente: sulla dinamica sono in corso le indagini della polizia stradale di Alessandria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 12:05

